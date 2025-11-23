закрыть
23 ноября 2025
Туск: Для начала нужно точно знать, кто является автором «мирного плана» и где он создан

4
  • 23.11.2025, 14:49
  • 4,366
Туск: Для начала нужно точно знать, кто является автором «мирного плана» и где он создан
Дональд Туск
Фото: Bloomberg

Премьер Польши поставил условие.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что прежде чем партнеры начнут работать над мирным планом из 28 пунктов, было бы хорошо точно знать, кто является его автором и где он был создан.

Об этом Туск написал в соцсети Х.

«Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о нашей готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки. Однако, прежде чем мы начнем нашу работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан», - говорится в сообщении.

Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что мирное предложение было разработано Вашингтоном. Оно основано на предложениях российской стороны, но также учитывает предыдущие и текущие предложения Украины.

