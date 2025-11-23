«Последние 20 лет в семье царила «холодная война» 3 23.11.2025, 15:07

Из-за чего распадаются самые долгие браки в Беларуси?

В Гомельской области в 2025 году зарегистрировано сразу несколько случаев разводов после десятилетий совместной жизни. В загсах региона расторгались союзы, которые длились полвека и даже больше, пишет Onliner.

Самый продолжительный брак распался в Центральном районе Гомеля. Супруги прожили вместе 51 год, 4 месяца и 28 дней. Как сообщили в загсе, отношения фактически завершились задолго до официального развода: пара много лет жила раздельно, а муж устроил личную жизнь с другой женщиной. Процедура расставания прошла спокойно: дети были уже взрослые, имущество поделили мирно.

Более драматичная история произошла в Мозыре, где супруги расторгли отношения спустя 50 лет, 8 месяцев и 5 дней. По словам сотрудников загса, последние 20 лет в семье царила «холодная война». Муж и жена почти не общались, накопив взаимные обиды. В итоге мужчина решился подать на развод, объяснив свое решение не только нежеланием продолжать совместную жизнь, но и страхом быть похороненным рядом с бывшей супругой: он попросил детей «не класть их вместе».

В Рогачеве распался брак длительностью 49 лет, 9 месяцев и 10 дней. До золотой свадьбы оставалось полтора месяца. Несмотря на расставание, супруги сохранили теплые отношения и продолжают общаться как хорошие знакомые.

В этом году в Гомельской области зарегистрированы и другие разводы длительных союзов:

— в Новобелицком районе — 47 лет, 6 месяцев и 16 дней,

— в Советском районе Гомеля — 47 лет и 9 дней,

— в Добруше — 44 года, 8 месяцев и 29 дней,

— в Мозыре — 43 года, 8 месяцев и 22 дня,

— в Чечерске — 42 года и 28 дней.

