Во что обходится белорусам психическая травма Лукашенко?
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 23.11.2025, 15:29
Хроники асоциального государства.
Белорусы, которых чиновники зачислили в списки «тунеядцев», с октября этого года платят за коммунальные услуги по новым правилам. Отопление жилья и горячая вода теперь обходятся им почти в пять раз дороже, чем остальным гражданам.
Более того — до сих пор государство наказывало рублем персонально, заставляя платить по повышенным тарифам только владельца жилья, попавшего в списки «иждивенцев».
Теперь же наказание носит коллективный характер, так как платить по полной отныне приходится всем зарегистрированным в жилище «тунеядца» жильцам. Даже, если все они легально работают и платят налоги.
Львиная доля тех, кого власти заставляют платить по «экономически обоснованным» ценам, сегодня вынужденно живет и работает за пределами Беларуси. Одних выдавили из страны по политическим мотивам, другие уехали, чтобы прокормить семью.
Впрочем, среди политических эмигрантов немало и тех, кто протестовал, не видя в своей стране и экономических перспектив.
В 2020-м на улицы вышли десятки тысяч человек, вернувшихся с заработков и застрявших из-за ковидных ограничений.
Есть мнение, что Лукашенко таким образом банально мстит белорусам. За то, что в 2017-м начали требовать его ухода на антитунеядских выступлениях. А также — за его личные волнения и тревоги 2020-го.
А еще, что уехавшие в поисках лучшей зарплаты соотечественники поспособствовали обострению кадрового голода в стране.
Но, как бы там ни было, власти заставляют белорусов платить за свои собственные просчеты и экономические провалы.
Антитунеядским протестам предшествовала череда экспериментов над экономикой, раз за разом приводивших к кризисам.
В итоге беларуская глубинка прочно застряла в ловушке бедности. А у чиновников из рецептов лечения этой беды был только скандальный декрет №3.
К 2020 году в Беларуси сложно было найти райцентр или агрогородок, откуда не уехал бы на заработки хоть один человек.
У вынужденной жизни за пределами родной страны большая цена. Люди месяцами и годами не видятся с родными. Они живут на съемных квартирах, имея дома свое жилье, которое все сложнее содержать или сдавать.
А что же государство, называющее себя по инерции социальным? То самое государство, которое, по-хорошему, должно создавать благоприятные условия для граждан, чтобы в нем, как в лозунге того же Лукашенко начала нулевых, «хотелось жить и работать»?
А оно, признав, что до сих пор не предложило «механизмы, которые бы позволили мотивировать людей к труду», продолжает заставлять белорусов платить за свою же недееспособность.
Кирилл Иванов, «Салідарнасць»