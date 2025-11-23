Во что обходится белорусам психическая травма Лукашенко? 3 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

23.11.2025, 15:29

3,570

Хроники асоциального государства.

Белорусы, которых чиновники зачислили в списки «тунеядцев», с октября этого года платят за коммунальные услуги по новым правилам. Отопление жилья и горячая вода теперь обходятся им почти в пять раз дороже, чем остальным гражданам.

Более того — до сих пор государство наказывало рублем персонально, заставляя платить по повышенным тарифам только владельца жилья, попавшего в списки «иждивенцев».

Теперь же наказание носит коллективный характер, так как платить по полной отныне приходится всем зарегистрированным в жилище «тунеядца» жильцам. Даже, если все они легально работают и платят налоги.

Львиная доля тех, кого власти заставляют платить по «экономически обоснованным» ценам, сегодня вынужденно живет и работает за пределами Беларуси. Одних выдавили из страны по политическим мотивам, другие уехали, чтобы прокормить семью.

Впрочем, среди политических эмигрантов немало и тех, кто протестовал, не видя в своей стране и экономических перспектив.

В 2020-м на улицы вышли десятки тысяч человек, вернувшихся с заработков и застрявших из-за ковидных ограничений.

Есть мнение, что Лукашенко таким образом банально мстит белорусам. За то, что в 2017-м начали требовать его ухода на антитунеядских выступлениях. А также — за его личные волнения и тревоги 2020-го.

А еще, что уехавшие в поисках лучшей зарплаты соотечественники поспособствовали обострению кадрового голода в стране.

Но, как бы там ни было, власти заставляют белорусов платить за свои собственные просчеты и экономические провалы.

Антитунеядским протестам предшествовала череда экспериментов над экономикой, раз за разом приводивших к кризисам.

В итоге беларуская глубинка прочно застряла в ловушке бедности. А у чиновников из рецептов лечения этой беды был только скандальный декрет №3.

К 2020 году в Беларуси сложно было найти райцентр или агрогородок, откуда не уехал бы на заработки хоть один человек.

У вынужденной жизни за пределами родной страны большая цена. Люди месяцами и годами не видятся с родными. Они живут на съемных квартирах, имея дома свое жилье, которое все сложнее содержать или сдавать.

А что же государство, называющее себя по инерции социальным? То самое государство, которое, по-хорошему, должно создавать благоприятные условия для граждан, чтобы в нем, как в лозунге того же Лукашенко начала нулевых, «хотелось жить и работать»?

А оно, признав, что до сих пор не предложило «механизмы, которые бы позволили мотивировать людей к труду», продолжает заставлять белорусов платить за свою же недееспособность.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

