23 ноября 2025, воскресенье, 16:25
Архив новостей
В Березино ранили сотрудника милиции

2
  • 23.11.2025, 15:55
  • 2,930
На место приехал глава МВД Иван Кубраков.

Вчера вечером, 22 ноября 2025 года наряд милиции, приехавший по вызову, заметил на улице города Березино человека, схожего по приметам с подозреваемым. Один из силовиков приблизился к нему для проверки документов, однако реакция мужчины оказалась жесткой, сообщило МВД.

Мужчина внезапно достал нож, нанес сотруднику несколько ударов, после чего скрылся в лесопосадке. Пострадавший сотрудник был доставлен в Республиканский госпиталь МВД, где медики оказали ему необходимую помощь.

В поисках же нападавшего был задействован личный состав и руководство местного РОВД, УВД Миноблисполкома, ОМОНа, а также «Алмаз». На место приехал глава МВД Иван Кубраков.

Сегодня, 23 ноября около 14:30 беглеца обнаружили в лесном массивые. При задержании он оказал сопротивление, проявил агрессию и пошел на милиционера с ножом. Применялось оружие. Мужчине оказывается медицинская помощь.

