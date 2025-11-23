Российская ракета попала в жилой дом под Белгородом
- 23.11.2025, 15:58
Очевидцы подтвердили удар.
Днем 23 ноября фрагмент выпущенной российской установкой противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь С1» ракеты упал на жилую многоэтажку в поселке Дубовое Белгородского района, пишет «Пепел Белгород» со ссылкой на очевидцев. Люди рассказали, что услышали пуск реактивного снаряда и сразу после этого раздался взрыв «рядом с домом на улице Ягодная, 1». По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Судя по кадрам с места ЧП и комментариям свидетелей, осколок попал в район четвертого этажа пятиэтажного дома. У части здания сорвало внешнюю обшивку, также оказалось повреждено несколько окон. После удара около здания поднялось густое облако пыли и обломков. «Ракета наша влупила по [квадро]коптеру», — говорит автор видео.
«Пепел» пишет, что повреждена местная школа, которая находится в 100 метрах от атакованной многоэтажки. Все эти повреждения «слишком большие для удара БПЛА», подчеркивают журналисты.