закрыть
23 ноября 2025, воскресенье, 16:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская ракета попала в жилой дом под Белгородом

  • 23.11.2025, 15:58
  • 2,496
Российская ракета попала в жилой дом под Белгородом

Очевидцы подтвердили удар.

Днем 23 ноября фрагмент выпущенной российской установкой противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь С1» ракеты упал на жилую многоэтажку в поселке Дубовое Белгородского района, пишет «Пепел Белгород» со ссылкой на очевидцев. Люди рассказали, что услышали пуск реактивного снаряда и сразу после этого раздался взрыв «рядом с домом на улице Ягодная, 1». По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Судя по кадрам с места ЧП и комментариям свидетелей, осколок попал в район четвертого этажа пятиэтажного дома. У части здания сорвало внешнюю обшивку, также оказалось повреждено несколько окон. После удара около здания поднялось густое облако пыли и обломков. «Ракета наша влупила по [квадро]коптеру», — говорит автор видео.

«Пепел» пишет, что повреждена местная школа, которая находится в 100 метрах от атакованной многоэтажки. Все эти повреждения «слишком большие для удара БПЛА», подчеркивают журналисты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип