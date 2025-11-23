Чиновники оправдываются за плохую связь 23.11.2025, 16:08

В новых домах якобы во всем виноваты стеклопакеты.

Министерство связи и информатизации назвало неожиданную причину, из-за которой жители новостроек и современных бизнес-центров сталкиваются с плохим качеством мобильной связи.

Проблема кроется в энергоэффективных стеклопакетах, которые активно используются в современном строительстве, считает первый заместитель министра Павел Ткач.

Такие конструкции часто содержат металлизированное напыление, предназначенное для сохранения тепла внутри помещений. Однако этот технологический слой фактически отражает радиоволны и значительно ослабляет сигнал сотовой связи.

В ведомстве отмечают, что ослабление сигнала внутри зданий может быть крайне существенным — мощность мобильной связи способна уменьшаться до тысячи раз. Это приводит к тому, что даже в зоне устойчивого покрытия абоненты жалуются на низкую скорость мобильного интернета, плохое качество разговоров или невозможность дозвониться.

Проблема носит системный характер и наиболее заметна в новостройках и деловых центрах, где энергоэффективные стеклопакеты стали стандартом. Чтобы обеспечить нормальную работу связи, операторам приходится устанавливать внутри зданий дополнительное оборудование для усиления сигнала.

