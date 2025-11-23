закрыть
23 ноября 2025, воскресенье
Foreign Affairs: Союзникам Америки стоит обзавестись ядерным оружием

Речь идет о его передаче «ответственным демократиям».

В экспертной среде набирает обсуждение провокационная концепция «ограниченного распространения ядерного оружия». Ее сторонники считают, что Соединенные Штаты должны пересмотреть традиционную политику нераспространения и позволить ряду ближайших союзников — Канаде, Германии и Японии — создать собственные ядерные арсеналы, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению авторов идеи, такие страны обладают стабильными политическими системами, развитой промышленностью и высокой ответственностью в международных делах — а значит, риски неправомерного использования минимальны. Взамен появится новый стратегический баланс, способный сдержать Россию и Китай и уменьшить зависимость союзников от американских гарантий безопасности.

В Европе главной проблемой для самостоятельной обороны называют отсутствие немецкого ядерного сдерживания. Авторы концепции уверены, что собственный арсенал позволил бы Берлину снизить зависимость от США и укрепить безопасность континента. В Азии ядерная Япония, по их мнению, стала бы более убедительным сдерживающим фактором против Китая, чем американские гарантии.

В Северной Америке обретение Канадой ядерного оружия должно, как утверждается, усилить общую оборону континента и снизить вероятность того, что США придется приходить на помощь в случае угроз со стороны внешних сил.

Речь идет не о хаотичном распространении оружия массового уничтожения, а о его передаче «ответственным демократиям», которые укрепят существующий мировой порядок, а не разрушат его.

