Известный радиоведущий Сергей Кузин теперь работает в США

1
  • 23.11.2025, 16:43
  • 1,596
Известный радиоведущий Сергей Кузин теперь работает в США
Сергей Кузин

Экс-глава минского «Альфа-радио» стал ведущим радио USA.

Известный украинский радиоведущий, экс-глава минского «Альфа-радио» Сергей Кузин впервые за долгое время вышел на связь и рассказал, чем занимается сейчас, пишет unian.net.

Сергей не проживает в Киеве на постоянной основе, а лишь приезжает раз в три месяца, чтобы навестить свою маму. Сейчас мужчина живет в США, где продолжает карьеру радиоведущего. В частности, он отметил, что работает на американской станции USA.

«Я житель США, но сейчас здесь (в Киеве — прим.). У меня мама здесь, поэтому я каждые три месяца (приезжаю — прим.). Штаты есть Штаты, а в Киеве мне нравится больше. Я киевлянин, а не американец. Сейчас работаю на радио USA — это американская станция, которая работает на Нью-Йорк, Филадельфию, Чикаго и Майами. А до этого 23 года работал в Украине», — поделился он.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Сергей Кузин рассказал, что покинул Беларусь по политическим мотивам.

