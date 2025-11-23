закрыть
23 ноября 2025, воскресенье
Что будет с мелким картофелем в Беларуси

  • 23.11.2025, 17:02
Что будет с мелким картофелем в Беларуси

Теперь его нельзя продавать в магазинах.

Мелкий картофель запретили продавать в Беларуси – вот что с ним будут делать. Подробности сообщили в эфире телеканала «Мир 24».

В Беларуси картофель является одним из самых любимых овощей, поэтому нормы к нему стали жестче. Теперь в магазинах запрещено продавать клубни менее 45 миллиметров. Так, средний и мелкий картофель отправляют на переработку для производства крахмала, картофеля фри, чипсов или хлопьев.

Новые нормы на картофель были установлены правительством, которое отреагировало на жалобы со стороны белорусов. Все дело в том, что люди просили поставлять к магазины более крупный картофель.

