Что будет с мелким картофелем в Беларуси

Что будет с мелким картофелем в Беларуси2
- 23.11.2025, 17:02
Теперь его нельзя продавать в магазинах.
Мелкий картофель запретили продавать в Беларуси – вот что с ним будут делать. Подробности сообщили в эфире телеканала «Мир 24».
В Беларуси картофель является одним из самых любимых овощей, поэтому нормы к нему стали жестче. Теперь в магазинах запрещено продавать клубни менее 45 миллиметров. Так, средний и мелкий картофель отправляют на переработку для производства крахмала, картофеля фри, чипсов или хлопьев.
Новые нормы на картофель были установлены правительством, которое отреагировало на жалобы со стороны белорусов. Все дело в том, что люди просили поставлять к магазины более крупный картофель.