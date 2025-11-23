Что будет с мелким картофелем в Беларуси 2 23.11.2025, 17:02

Теперь его нельзя продавать в магазинах.

Мелкий картофель запретили продавать в Беларуси – вот что с ним будут делать. Подробности сообщили в эфире телеканала «Мир 24».

В Беларуси картофель является одним из самых любимых овощей, поэтому нормы к нему стали жестче. Теперь в магазинах запрещено продавать клубни менее 45 миллиметров. Так, средний и мелкий картофель отправляют на переработку для производства крахмала, картофеля фри, чипсов или хлопьев.

Новые нормы на картофель были установлены правительством, которое отреагировало на жалобы со стороны белорусов. Все дело в том, что люди просили поставлять к магазины более крупный картофель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com