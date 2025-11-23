Переговоры в Швейцарии: Зеленский раскрыл первые детали

Переговоры в Швейцарии: Зеленский раскрыл первые детали3
- 23.11.2025, 17:23
- 6,200
Президент Украины заявил, что стране нужен реальный мир.
Команды Украины и США, а также команды европейских партнеров сейчас находятся в тесном контакте в Женеве. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
«В это время в Швейцарии встречаются команды, которые будут работать над шагами для окончания войны. Хорошо, что дипломатия активизирована и что разговор может быть конструктивным. Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров — в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат», — подчеркнул Зеленский.
Как отметил президент Украины, нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разожжена.
«Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен положительный результат для всех нас», — добавил Зеленский.
Как уточнил украинский президент, уже состоялись короткие отчеты украинской команды о результатах первых встреч и разговоров.
«Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины. Продолжается дальнейшая работа над тем, чтобы все элементы были действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди — в конце концов положить конец кровопролитию и войне», — подчеркнул Зеленский.