Переговоры в Швейцарии: Зеленский раскрыл первые детали

Президент Украины заявил, что стране нужен реальный мир.

Команды Украины и США, а также команды европейских партнеров сейчас находятся в тесном контакте в Женеве. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

«В это время в Швейцарии встречаются команды, которые будут работать над шагами для окончания войны. Хорошо, что дипломатия активизирована и что разговор может быть конструктивным. Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров — в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат», — подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент Украины, нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разожжена.

«Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен положительный результат для всех нас», — добавил Зеленский.

Как уточнил украинский президент, уже состоялись короткие отчеты украинской команды о результатах первых встреч и разговоров.

«Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины. Продолжается дальнейшая работа над тем, чтобы все элементы были действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди — в конце концов положить конец кровопролитию и войне», — подчеркнул Зеленский.

