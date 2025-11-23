Мерц подготовил собственный «мирный план»1
Канцлер Германии внес дополнительное предложение.
Канцлер Германии Фридрих Мерц разработал собственный отдельный план по прекращению войны в Украине — как альтернативу мирному плану Дональда Трампа из 28 пунктов.
Как пишет n-tv.de, Мерц объявил, что представит собственное предложение украинским переговорщикам в Женеве для переговоров о мирном урегулировании.
«Я внес дополнительное предложение, выходящее за рамки всеобъемлющего плана из 28 пунктов», — заявил Мерц, подчеркнув, что важно на основе американского планa разработать «документ, способный получить одобрение» Украины.
При этом он не сообщил никаких дополнительных подробностей, однако заявил, что вносит предложение, «чтобы хотя бы сделать первый шаг в четверг».
Он также считает, что достижение соглашения до четверга не исключено полностью, однако сомнительно.
«Я скептически отношусь к тому, возможно ли такое решение с учетом нынешних разногласий», — сказал он.