Белорусов штрафуют за кормушки для птиц

Как это возможно.

Как бы вы ни любили птиц и ни стремились помочь им выжить в условиях мегаполиса, кормушка за окном может привести к штрафу.

Намерение помочь птицам может обернуться административным штрафом для жителей многоквартирных домов. Юрист объяснил, почему кормушка за окном — это не всегда добро, и как добрый поступок может нарушить права соседей, пишет 1prof.by.

Реальная история из Минска наглядно иллюстрирует эту проблему. Местная жительница, желая подкармливать птиц, организовала для них столовую прямо за своим окном. Однако это привело к конфликту с соседкой, которая пожаловалась на антисанитарию и угрожала подать официальную жалобу.

Как пояснил адвокат Минской городской коллегии адвокатов Артем Саевич, в подобных спорах суд часто становится на сторону тех, кого не устраивает близкое соседство с птицами.

Основной документ в таких ситуациях — правила пользования жилыми помещениями. Они обязывают жителей соблюдать санитарно-гигиенические нормы и поддерживать чистоту не только в квартире, но и на балконах, лоджиях и прилегающей к дому территории.

— Размещение кормушки, приводящей к загрязнению, может нарушать эти правила, — констатировал юрист.

Адвокат рекомендовал минчанке убрать кормушку, так как за нарушение правил содержания домовой территории предусмотрена административная ответственность.

Согласно статье 22.12 Кодекса об административных правонарушениях, штраф может достигать 20 базовых величин. Сейчас эта сумма эквивалентна 840 рублям.

