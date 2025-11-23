После ковида белорусы стали чаще болеть бронхиальной астмой 4 23.11.2025, 18:30

Медики рассказали, почему.

У многих пациентов, которые во время пандемии коронавируса перенесли тяжелую пневмонию, остались изменения на легочной ткани. Об этом БелТА рассказал врач-пульмонолог Сергей Федоров.

Влияние такого «отпечатка ковида» на качество жизни зависит от объема легочных изменений.

— Если их много — да, развивается дыхательная недостаточность, которая может проявляться при физической нагрузке, — рассказал Сергей Федоров.

Среди самых распространенных сейчас болезней легких в Беларуси врач-пульмонолог назвал пневмонию, хроническую обструктивную болезнь легких и бронхиальную астму.

Сергей Федоров отметил, что, как только ковид закончился, стало больше пациентов с бронхиальной астмой. С чем именно связано увеличение таких пациентов, пока сказать сложно.

Напомним, «Киберпартизанам» удалось добыть базы данных по всем умершим гражданам Беларуси. Как оказалось, COVID-19 унес 90 тысяч жизней, а не 7 тысяч, как утверждали власти. Самыми тяжелыми в 2021-м году были октябрь и ноябрь. Тогда ежемесячно умирало на 10—12 тысяч людей больше, чем обычно.

Отметим, именно 1 ноября 2021 года Белорусское объединение рабочих объявило забастовку, призывало людей оставаться дома, что помогло многим белорусам сохранить свои жизни.

