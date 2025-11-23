Дроны СБУ атаковали российских снайперов 23.11.2025, 18:39

2,180

А также ряд других целей.

Спецназовцы «Альфы» Службы безопасности Украины осуществили серию точных ударов по позициям РФ в Покровске и в тылу противника в Донецкой области.

Об этом сообщает официальный Telegram СБУ.

В СБУ рассказали, что в Покровске была уничтожена башня промышленного объекта, где украинская разведка зафиксировала размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV армии РФ.

Кроме того, еще одной целью спецназовцев стали склады с FPV-дронами, беспилотниками «Zala» и «Гербера», которые находились в тылу противника на территории Донецкой области.

