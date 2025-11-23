Дроны СБУ атаковали российских снайперов
- 23.11.2025, 18:39
А также ряд других целей.
Спецназовцы «Альфы» Службы безопасности Украины осуществили серию точных ударов по позициям РФ в Покровске и в тылу противника в Донецкой области.
Об этом сообщает официальный Telegram СБУ.
В СБУ рассказали, что в Покровске была уничтожена башня промышленного объекта, где украинская разведка зафиксировала размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV армии РФ.
Кроме того, еще одной целью спецназовцев стали склады с FPV-дронами, беспилотниками «Zala» и «Гербера», которые находились в тылу противника на территории Донецкой области.