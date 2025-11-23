В России вышли на свободу музыканты «Стоптайм» 2 23.11.2025, 19:10

2,826

Их арестовали за уличный концерт.

Вокалистка петербургской музыкальной группы «Стоптайм» Диана Логинова (Наоко) и гитарист Александр Орлов вышли на свободу после того, как провели более месяца под арестом, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По их данным, полицейские намеренно забрали музыкантов из спецприемника и отвезли в другой район, чтобы «журналисты, которые ожидали выхода музыкантов из ИВС, не задавали музыкантам вопросы».

Адвокат подтвердила, что музыканты в безопасности и попросила не беспокоить.

15 октября троих участников группы — Логинову, Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — задержали и отправили под административный арест по статье об организации несогласованного мероприятия за уличный концерт.

С тех пор Логинову и Орлова арестовывали дважды — в тот день, когда музыканты должны были выйти на свободу, их снова отправляли в спецприёмник; Наоко также оштрафовали по статье о «дискредитации» российской армии.

Леонтьев вышел на свободу две недели назад. Логинову и Орлова тогда снова не отпустили и назначили еще 13 суток ареста.

Музыкантов должны были освободить в ночь на воскресенье, однако из спецприемника на Васильевском острове они не вышли — с территории, как писало издание «Бумага», лишь выезжали автомобили полиции.

