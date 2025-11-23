Британец случайно нашел рисунок Рембрандта в ящике отцовского стола 23.11.2025, 19:19

Для него это был шок.

Британец Эдвард Барлоу долго не решался разбирать мастерскую отца-художника в Норфолке, Англия. Однако после переезда семья решила продать дом. Листы, хранившиеся в старых ящиках отца Барлоу, казались обычными.

Правда, один оказался подготовительным отпечатком, к которому Рембрандт лично прикасался во время работы над будущей гравюрой, пишет techinsider.

Барлоу-старший, художник и коллекционер, держал в мастерской две большие викторианские тумбы с работами.

Среди них сын нашел осенью 2025 года неоформленный отпечаток: мужчина в мехах за столом с весами, мальчик у ног — композиция, узнаваемая по рембрандтовской манере. На паспарту стояла пометка отца: «оригинал Рембрандта».

Но лицо фигуры было не прорисовано, и Барлоу-младший решил, что это лишь поздний оттиск с авторской пластины, распространенный и недорогой.

Он отнес лист в местный аукционный дом Cheffins, ожидая оценку в несколько сотен фунтов.

Несколько месяцев спустя эксперт написал: водяной знак «Страсбургская лилия» совпадает с бумагой, которую Рембрандт использовал для своих пробных оттисков.

А под увеличением на листе видны следы черного мела вокруг головы Ян Уйтенбогерта — штрихи, выполненные рукой самого мастера при поиске финального решения.

Оказалось, это подготовительный отпечаток к гравюре «Сборщик налогов» 1639 года.

Для Барлоу-младшего это был шок: отец всю жизнь восхищался Рембрандтом, и мысль о том, что в его студии лежал лист, над которым работал сам художник, оказалась почти символической.

Эксперт оценил находку «в тысячи фунтов», а затем прогноз вырос до £10 000–20 000

