23 ноября 2025, воскресенье, 20:39
«МЛ Витебск» стал чемпионом Беларуси по футболу

3
  • 23.11.2025, 19:49
  • 1,222
«МЛ Витебск» стал чемпионом Беларуси по футболу

За тур до финиша турнира.

Сегодня «МЛ Витебск» на своём поле разгромил «Гомель» со счётом 5:0 и за тур до финиша впервые завоевал золотые медали чемпионата страны по футболу.

Минское «Динамо» одержало победу над «Динамо» Бреста 2:0 и завоюет серебряные медали.

Мозырская «Славия» — третья.

МЛ Витебск — 67, Динамо Минск — 62, Славия Мозырь — 54, Динамо Брест, Минск — 48…

«МЛ Витебск» был основан в 1971 году в Рогачёве как «Днепр», играл в чемпионате БССР, третьей и второй, затем первой лиге чемпионата Беларуси.

С 2021 года стал называться «Макслайн» (спонсор — букмекерская компания), в 2022 году вышел в высшую лигу, но Белорусская федерация футбола отказала в лицензировании. Клуб перебрался в Витебск, а в 2025 году сменил название на «МЛ Витебск».

