23 ноября 2025, воскресенье, 20:39
РФ грозит дефицит пассажирских самолетов

  • 23.11.2025, 20:13
340 бортов пойдут на металлолом.

Россия всё быстрее теряет возможность поддерживать свою гражданскую авиацию в рабочем состоянии из-за полной зависимости от иностранных технологий и отсутствия доступа к их обслуживанию. Об этом сообщает. Служба внешней разведки Украины.

По данным разведки, самолёты SSJ-100, которые до сих пор эксплуатируются российскими авиакомпаниями, оборудованы французскими двигателями SaM146. После введения санкций официальный сервис этих двигателей стал невозможным. Сейчас парк SSJ-100 страдает от многочисленных технических сбоев — в частности, проблем с системами управления и шасси. Ремонт фактически поддерживается только за счёт «разборки» других бортов на запчасти.

Не лучше ситуация и с проектом среднемагистрального МС-21. Модель МС-21-300, которая должна была выйти на рынок, была остановлена после 2022 года, ведь оснащалась американскими двигателями Pratt & Whitney PW1000G. Версия МС-21-310, в которой планировалось заменить более 70 компонентов западного производства, до сих пор недоработана. Российские производители так и не смогли создать собственные системы обледенения, метеолокаторы, модули электропитания, туалетные блоки и системы предупреждения столкновений. Кроме того, дальность полёта обновлённой модели уменьшилась с 6 400 до 3 830 км.

Кризис коснулся и других российских авиапроектов. Самолёт «Байкал», который должен был стать заменой для легендарного Ан-2, официально признали неудачным, хотя финансирование на него продолжают выделять.

По прогнозам главы «Росавиации» Дмитрия Ядрова, к 2030 году Россия будет вынуждена списать около 340 самолётов, из них 230 — отечественного производства и 109 — иностранных.

