В Минске продают квартиру с бассейном 4 23.11.2025, 20:20

Апартаменты стоят почти 2 миллиона долларов.

В Минске продаётся трёхэтажная квартира, по своему размеру и наполнению больше похожая на загородный коттедж, пишет onliner.by.

Жильё скрывается в клубном доме на улице Румянцева. Закрытая территория, видеонаблюдение, консьерж… В здании — всего четыре квартиры.

Площадь квартиры — 362 «квадрата». Высота потолков — более 3 метров.

Главная особенность — собственный спа-комплекс прямо внутри квартиры. Он состоит из полноценного бассейна, нескольких саун с душевой и отдельной зоной отдыха. Всё это находится на цокольном уровне.

Кухня-столовая рассчитана на большую компанию — здесь находится стол на двенадцать персон.

Интерьер выполнен в классическом стиле, но устаревшим не выглядит. В отделке — натуральный мрамор, паркет. Обставлена квартира итальянской мебелью. Встроенный в стену аквариум работает как световой акцент — это одна из тех деталей, которые сразу привлекают внимание.

В квартире установлена система «умный дом», кондиционеры, домашний кинотеатр. Из нее можно попасть на террасу и собственный закрытый дворик. Ну чем не загородный формат жизни прямо в центре Минска?

Правда, обойдется такая недвижимость в нескромные $1 850 000 по курсу.

