В Минске продают квартиру с бассейном
- 23.11.2025, 20:20
Апартаменты стоят почти 2 миллиона долларов.
В Минске продаётся трёхэтажная квартира, по своему размеру и наполнению больше похожая на загородный коттедж, пишет onliner.by.
Жильё скрывается в клубном доме на улице Румянцева. Закрытая территория, видеонаблюдение, консьерж… В здании — всего четыре квартиры.
Площадь квартиры — 362 «квадрата». Высота потолков — более 3 метров.
Главная особенность — собственный спа-комплекс прямо внутри квартиры. Он состоит из полноценного бассейна, нескольких саун с душевой и отдельной зоной отдыха. Всё это находится на цокольном уровне.
Кухня-столовая рассчитана на большую компанию — здесь находится стол на двенадцать персон.
Интерьер выполнен в классическом стиле, но устаревшим не выглядит. В отделке — натуральный мрамор, паркет. Обставлена квартира итальянской мебелью. Встроенный в стену аквариум работает как световой акцент — это одна из тех деталей, которые сразу привлекают внимание.
В квартире установлена система «умный дом», кондиционеры, домашний кинотеатр. Из нее можно попасть на террасу и собственный закрытый дворик. Ну чем не загородный формат жизни прямо в центре Минска?
Правда, обойдется такая недвижимость в нескромные $1 850 000 по курсу.