В Женеве завершилась встреча делегаций США и Украины 1 23.11.2025, 20:32

Андрей Ермак и Марко Рубио

Рубио и Ермак сделали заявления.

Руководитель украинской делегации на переговорах, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о завершении первой сессии переговоров с делегацией США в Женеве и назвал её «очень продуктивной». Он также анонсировал в воскресенье вторую встречу с участием европейских партнёров.

«Хочу подтвердить: мы провели очень продуктивную первую встречу с уважаемой американской делегацией. Достигли очень хорошего прогресса и движемся вперёд к справедливому и длительному миру», — написал Ермак в Telegram.

«Вскоре сегодня состоится вторая встреча, на которой мы продолжим работать над совместными предложениями с привлечением наших европейских партнёров. Окончательные решения будут принимать наши президенты», — заявил глава Офиса президента Украины.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу «самой продуктивной и содержательной на сегодняшний день».

«У нас есть очень хороший рабочий вариант, который уже был построен на основе вклада всех заинтересованных сторон. Мы смогли пройтись по некоторым пунктам и, как мне кажется, добились хорошего прогресса», — сказал он.

