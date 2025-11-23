СМИ публикуют подробный мирный план ЕС 17 23.11.2025, 20:42

В нем 24 пункта.

Британская газета The Telegraph опубликовала полный текст плана Евросоюза по урегулированию войны России против Украины, подготовленный в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. Документ ЕС состоит из 24 пунктов.

Евросоюз выдвинул следующие предложения:

1. После прекращения войны будут созданы меры для надёжного мира и безопасности.

2. Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море.

3. Москва и Киев немедленно вступают в переговоры по поводу мониторинга третьими странами соблюдения прекращения огня.

4. Следить за соблюдением прекращения огня будут союзники Украины под руководством США — мониторинг будет преимущественно дистанционным, с использованием спутников, БПЛА и других инструментов.

5. Будет создан механизм, с помощью которого стороны смогут представлять отчёты о нарушениях режима прекращения огня и обсуждать меры по исправлению ситуации.

6. Россия вернёт всех украденных украинских детей, процесс будут контролировать международные партнёры.

7. Москва и Киев обмениваются военнопленными по формуле «все на всех», Россия освобождает всех гражданских лиц, содержащихся под стражей.

8. Территориальные переговоры будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения.

9. После достижения устойчивого режима прекращения огня стороны принимают меры по оказанию гуманитарной помощи, включая поездки членов семей через линию соприкосновения.

10. Подтверждение суверенитета Украины, никто не принуждает Киев к соблюдению нейтралитета.

11. Украина получает юридически подкреплённые гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьёй 5 Устава НАТО.

12. На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагаются никакие ограничения.

13. Гарантами безопасности Киева выступит группа европейских стран и других заинтересованных государств, Украина имеет право размещать на своей территории силы союзников.

14. Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.

15. Украина вступает в Евросоюз.

16. Готовность Украины оставаться безъядерным государством и соблюдать ДНЯО.

17. Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться после полного прекращения огня.

18. Как только территориальные вопросы будут согласованы, Россия и Украина обязуются не менять их силой.

19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.

20. Киев получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

21. Киев и его партнёры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.

22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счёт российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.

23. Санкции в отношении России могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.

24. Начало переговоров по европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.

Как писал сайт Charter97.org, в Женеве завершилась встреча делегаций США и Украины.

