Вильнюсский аэропорт снова закрыт 2 23.11.2025, 21:10

Опять метеозонды из Беларуси?

В воздушном пространстве над Вильнюсским аэропортом вечером 23 ноября временно ввели ограничения, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что мера была принята в 18.55. Это произошло из-за обнаружения навигационных отметок, характерных для аэростатов, которые двигались в сторону аэропорта.

Напомним, 29 октября Литва закрыла границу с Беларусью до 30 ноября. Исключение было сделано для дипломатов и возвращающихся домой граждан Литвы и ЕС. Решение было принято в ответ на появление в воздушном пространстве страны метеозондов, которые, как заявили литовские власти, используются для контрабанды и создают угрозу для гражданской авиации.

20 октября Вильнюс открыл границу.

