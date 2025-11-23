закрыть
23 ноября 2025, воскресенье, 21:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вильнюсский аэропорт снова закрыт

2
  • 23.11.2025, 21:10
Вильнюсский аэропорт снова закрыт

Опять метеозонды из Беларуси?

В воздушном пространстве над Вильнюсским аэропортом вечером 23 ноября временно ввели ограничения, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что мера была принята в 18.55. Это произошло из-за обнаружения навигационных отметок, характерных для аэростатов, которые двигались в сторону аэропорта.

Напомним, 29 октября Литва закрыла границу с Беларусью до 30 ноября. Исключение было сделано для дипломатов и возвращающихся домой граждан Литвы и ЕС. Решение было принято в ответ на появление в воздушном пространстве страны метеозондов, которые, как заявили литовские власти, используются для контрабанды и создают угрозу для гражданской авиации.

20 октября Вильнюс открыл границу.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип