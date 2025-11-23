Вильнюсский аэропорт снова закрыт

Вильнюсский аэропорт снова закрыт2
- 23.11.2025, 21:10
Опять метеозонды из Беларуси?
В воздушном пространстве над Вильнюсским аэропортом вечером 23 ноября временно ввели ограничения, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Отмечается, что мера была принята в 18.55. Это произошло из-за обнаружения навигационных отметок, характерных для аэростатов, которые двигались в сторону аэропорта.
Напомним, 29 октября Литва закрыла границу с Беларусью до 30 ноября. Исключение было сделано для дипломатов и возвращающихся домой граждан Литвы и ЕС. Решение было принято в ответ на появление в воздушном пространстве страны метеозондов, которые, как заявили литовские власти, используются для контрабанды и создают угрозу для гражданской авиации.
20 октября Вильнюс открыл границу.