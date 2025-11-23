Видео с российскими новобранцами поразило Сеть 2 23.11.2025, 21:21

1,552

иллюстративное фото

Оккупанты еле держатся на ногах.

В Сети появилось видео, где российский офицер выстроил пятерых новобранцев в шеренгу. На кадрах видно, что мужчины еле держатся на ногах: сгорбленные, в состоянии алкогольного опьянения, едва стоят, один из них роняет каску прямо под ноги и с трудом может ее поднять. Офицер, снимающий происходящее, задает им вопрос, каким образом они вообще попали в армию и подписали контракт, пишет «Диалог».

Один признаётся, что его обманули. Другой говорит, что подписывал контракт в состоянии запоя. Третий и вовсе не понимает, как оказался на фронте. Командир не скрывает своего презрения и прямо заявляет, что уже завтра этих людей отправят воевать. По его собственным словам, они не могут нормально передвигаться, не то что участвовать в боевых действиях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com