23 ноября 2025, воскресенье
Видео с российскими новобранцами поразило Сеть

  • 23.11.2025, 21:21
Оккупанты еле держатся на ногах.

В Сети появилось видео, где российский офицер выстроил пятерых новобранцев в шеренгу. На кадрах видно, что мужчины еле держатся на ногах: сгорбленные, в состоянии алкогольного опьянения, едва стоят, один из них роняет каску прямо под ноги и с трудом может ее поднять. Офицер, снимающий происходящее, задает им вопрос, каким образом они вообще попали в армию и подписали контракт, пишет «Диалог».

Один признаётся, что его обманули. Другой говорит, что подписывал контракт в состоянии запоя. Третий и вовсе не понимает, как оказался на фронте. Командир не скрывает своего презрения и прямо заявляет, что уже завтра этих людей отправят воевать. По его собственным словам, они не могут нормально передвигаться, не то что участвовать в боевых действиях.

