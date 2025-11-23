Беларусь накрыл ноябрьский снегопад 23.11.2025, 22:13

Как и обещали синоптики, в Беларусь пришли снегопады. Белыми пейзажами делятся в соцсетях жители почти всех регионов, а ночью, как прогнозируется, осадками накроет север страны, сообщает «Белсат».

Синоптики ранее объявили на воскресенье, 23 ноября, штормовое предупреждение с оранжевым уровнем опасности. Сильный снег пообещали во многих районах Беларуси, а также в Минске.

Первыми снегопад встретили жители Брестчины и Гомельщины. В Бресте, как отчитались местные власти, коммунальные службы перешли на круглогодичную работу, на улицы вывели 25 единиц техники, тротуары чистят около 200 работников.

В середине дня снегопады заполонили всю южную половину Беларуси, циклон движется на север страны. Там сильный снег прогнозируется во многих районах в ночь на понедельник.

Уже завтра циклон покинет Беларусь и почти не будет влиять на погоду. Завтра, 24 ноября, почти повсеместно еще пройдет снег и мокрый снег, однако это будут неинтенсивные и кратковременные осадки.

