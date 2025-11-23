закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 0:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь накрыл ноябрьский снегопад

  • 23.11.2025, 22:13
  • 2,148
Беларусь накрыл ноябрьский снегопад

Уже завтра циклон покинет нашу страну.

Как и обещали синоптики, в Беларусь пришли снегопады. Белыми пейзажами делятся в соцсетях жители почти всех регионов, а ночью, как прогнозируется, осадками накроет север страны, сообщает «Белсат».

Синоптики ранее объявили на воскресенье, 23 ноября, штормовое предупреждение с оранжевым уровнем опасности. Сильный снег пообещали во многих районах Беларуси, а также в Минске.

Первыми снегопад встретили жители Брестчины и Гомельщины. В Бресте, как отчитались местные власти, коммунальные службы перешли на круглогодичную работу, на улицы вывели 25 единиц техники, тротуары чистят около 200 работников.

В середине дня снегопады заполонили всю южную половину Беларуси, циклон движется на север страны. Там сильный снег прогнозируется во многих районах в ночь на понедельник.

@dddashirak ❄️❄️#fyr #rge #рекомендации #снег #минск ♬ Завируха - ВИА Верасы

Уже завтра циклон покинет Беларусь и почти не будет влиять на погоду. Завтра, 24 ноября, почти повсеместно еще пройдет снег и мокрый снег, однако это будут неинтенсивные и кратковременные осадки.

@mariness_at #снег#беларусь #брест #брестскаякрепость ♬ 2021 - соня

@d_dragonborn_b Брест, Московская... Улица имеет 4 полосы, на дороге чистый лёд, движение плотное, на улице мороз, снег... на дороге гололёд, а нашим дорожникам как-то все равно... #брест #зима #снег #rec ♬ Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Dean Martin

@timofeidegtyarev_veshi минская погода #блогер #минск #CapCut #погода #снег ♬ оригинальный звук - Mal’teeesssers

@yulianafitminsk Всего каких-то 100 км от Минска-и такая зимняя сказка😍 #зима#беларусьснег#минскснег ♬ оригинальный звук - КАЙ И ГЕТЕРА

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип