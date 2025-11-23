Перед повышением белорусов станут проверять на специальной машине 2 23.11.2025, 22:33

Метод уже внедрили на «Белэнерго».

В Беларуси перед повышением сотрудников будут проверять на специальной машине. Новый способ проверки профессиональных качеств сотрудников внедрили на «Белэнерго», пишет «Комсомолка».

Тестирование на уникальном психофизиологическом диагностическом комплексе «Rozoom» проводятся специалистами учебного центра «Минскэнерго».

За 30 минут аппарат составляет «карту здоровья» для психики и организма, предоставляя точную диагностику ключевых ресурсов человек.

Благодаря этому оценивается уровень энергии, в том числе общее физическое состояние и ресурс организма, стабильность нервной системы и скорость восстановления после нагрузок. Также составляется психологический портрет через получение данных о концентрации внимания, способности адаптироваться к изменениям и стрессоустойчивость.

Отмечается, что потенциал «Rozoom» хотят применять в Беларуси, чтобы оценивать кандидатов в кадровый резерв на руководящие должности. Как считают разработчики, машина позволит понять, готов ли специалист к повышенной ответственности, и как развить его сильные стороны.

