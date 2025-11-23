Зеленский: США слышат нас 23.11.2025, 23:25

Владимир Зеленский

Президент Украины прокомментировал ход переговоров в Женеве.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 23 ноября высказался о ходе мирных переговоров. Как известно, в Женеве проходят встречи украинской, американской и европейской делегаций.

«Сейчас был доклад делегации по итогам разговоров, и это были содержательные беседы. Многое меняется: мы очень внимательно работаем над шагами, необходимыми для окончания войны. Сегодня переговоры в Швейцарии продолжатся, фактически до ночи команды будут работать, и будут еще доклады от них. Важно, что разговор с американскими представителями есть, и есть сигналы, что команда президента Дональда Трампа нас слышит.

И важно сделать так, чтобы шаги для окончания войны были действенными и чтобы все было работоспособным. Украина никогда не хотела войны, и мы никогда не будем препятствием для мира. Дипломатия активизирована, это хорошо. Мы рассчитываем, что результатом будут правильные шаги. Первый приоритет – это надежный мир, гарантированная безопасность, уважение к нашим людям, уважение к каждому, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии», — заявил президент Украины.

