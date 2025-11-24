Глава Еврокомиссии назвала условия мира

Глава Еврокомиссии назвала условия мира2
24.11.2025
Урсула фон дер Ляйен заявила, что границы не могут изменяться силой.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя обсуждение нового «мирного плана» на встрече лидеров ЕС в Йоханнесбурге, обозначила ключевые условия Европы для окончания войны в Украине.
«Любой заслуживающий доверия и устойчивый мирный план должен прежде всего остановить убийства и закончить войну, не закладывая при этом основы для будущего конфликта. Мы согласовали ключевые элементы, необходимые для справедливого и прочного мира и сохранения суверенитета Украины. Позвольте выделить три из них.
Во-первых, границы не могут изменяться силой.
Во-вторых, как суверенную нацию, Украину нельзя ограничивать в возможностях ее вооруженных сил таким образом, чтобы страна оставалась уязвимой для будущей атаки, — это подорвало бы и европейскую безопасность.
В-третьих, центральная роль Европейского союза в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена.
Возвращение каждого украинского ребенка, похищенного Россией.
«Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою собственную судьбу. Она выбрала европейский путь. Он начинается с восстановления страны, ее интеграции в наш единый рынок и оборонно-промышленную базу, и в конечном счете — с ее вступления в наш Союз».