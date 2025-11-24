закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 8:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Z-пропагандисты внезапно потребовали прекращения войны

4
  • 24.11.2025, 6:00
  • 7,460
Z-пропагандисты внезапно потребовали прекращения войны

Они предсказывают крах российского бюджета.

Приближающийся крах российской экономики очевиден уже даже для пропагандистов РФ, которые кардинально меняют свою риторику. Они больше не хотят «идти до Киева», а требуют срочно прекращать войну, предупреждая, что в противном случае российский бюджет ждут огромные проблемы, пишет «Диалог».

Так, пропагандист Дмитрий Борисенко объяснил недавнее заявление министра финансов Республики Саха (Якутия) Ивана Алексеева о приостановке выплат участникам войны против Украины из регионального бюджета общим ухудшением экономического положения в России. Видео с соответствующим заявлением пропагандиста опубликовано в соцсетях.

По его словам, если Кремль в ближайшее время не остановит так называемую «СВО», бюджет РФ ждут большие трудности.

Пропагандист не верит в заявления региональных властей о том, что средства для выплат оккупантам будут найдены. Он уверен: чем дольше будет продолжаться война, тем с большими экономическими проблемами будет сталкиваться РФ. В частности, российские власти не смогут выполнять обязательства перед пенсионерами, малоимущими и многодетными семьями, а также другими категориями. В связи с этим пропагандист надеется на прекращение активной фазы войны в ближайшее время.

«Это даст хотя бы какую-то передышку для российского бюджета», – отмечает он.

В то же время пропагандист акцентирует внимание на том, что прекращение боевых действий может изменить общественные настроения в РФ: когда военные действия отходят на второй план, граждане начинают обращать больше внимания на внутренние вопросы, причины конфликта и накопившиеся социальные проблемы.

По его словам, в случае остановки войны российский режим может столкнуться с ростом общественного запроса на объяснения и оценки результатов.

«Люди начнут задавать вопросы. И во власти это понимают», – сказал он.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип