Мерц раскритиковал аспекты мирного плана США, касающиеся активов России 1 24.11.2025, 6:05

2,536

Фридрих Мерц

Канцлер Германии заявил, что они неприемлемы.

Положения мирного плана США, касающиеся распределения российских активов, замороженных на территории европейских стран, «неприемлемы». Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ARD.

Он отметил, что американское правительство не может распоряжаться средствами, находящимися в Евросоюзе, и напомнил, что ЕС планирует использовать эти активы для предоставления Украине репарационного кредита.

«Это неприемлемо. <...> Если этот кредит будет предоставлен, он будет предоставлен Европейским союзом и передан Украине, чтобы она могла продолжать закупать оружие. Но это не затрагивает американцев напрямую. И поэтому, конечно, американцы не могут получить доступ к этой сумме», — сказал он.

Суть «репарационного кредита» заключается в выделении Украине сумму в €140 млрд за счет заблокированных российских активов. По нему Киев получит заем, но средства вернет только после получения компенсации от России.

