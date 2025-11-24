закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 8:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мерц раскритиковал аспекты мирного плана США, касающиеся активов России

1
  • 24.11.2025, 6:05
  • 2,536
Мерц раскритиковал аспекты мирного плана США, касающиеся активов России
Фридрих Мерц

Канцлер Германии заявил, что они неприемлемы.

Положения мирного плана США, касающиеся распределения российских активов, замороженных на территории европейских стран, «неприемлемы». Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ARD.

Он отметил, что американское правительство не может распоряжаться средствами, находящимися в Евросоюзе, и напомнил, что ЕС планирует использовать эти активы для предоставления Украине репарационного кредита.

«Это неприемлемо. <...> Если этот кредит будет предоставлен, он будет предоставлен Европейским союзом и передан Украине, чтобы она могла продолжать закупать оружие. Но это не затрагивает американцев напрямую. И поэтому, конечно, американцы не могут получить доступ к этой сумме», — сказал он.

Суть «репарационного кредита» заключается в выделении Украине сумму в €140 млрд за счет заблокированных российских активов. По нему Киев получит заем, но средства вернет только после получения компенсации от России.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип