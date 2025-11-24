Мерц раскритиковал аспекты мирного плана США, касающиеся активов России

Мерц раскритиковал аспекты мирного плана США, касающиеся активов России1
Канцлер Германии заявил, что они неприемлемы.
Положения мирного плана США, касающиеся распределения российских активов, замороженных на территории европейских стран, «неприемлемы». Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью ARD.
Он отметил, что американское правительство не может распоряжаться средствами, находящимися в Евросоюзе, и напомнил, что ЕС планирует использовать эти активы для предоставления Украине репарационного кредита.
«Это неприемлемо. <...> Если этот кредит будет предоставлен, он будет предоставлен Европейским союзом и передан Украине, чтобы она могла продолжать закупать оружие. Но это не затрагивает американцев напрямую. И поэтому, конечно, американцы не могут получить доступ к этой сумме», — сказал он.
Суть «репарационного кредита» заключается в выделении Украине сумму в €140 млрд за счет заблокированных российских активов. По нему Киев получит заем, но средства вернет только после получения компенсации от России.