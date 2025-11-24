Глава МИД Беларуси едет в Россию обсуждать «мягкую силу» и «традиционные ценности»
Максим Рыженков будет находиться в Москве 2 дня.
Главы МИД РФ и Беларуси Сергей Лавров и Максим Рыженков встретятся в Москве 24 и 25 ноября, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
В пресс-релизе отмечается, что Москва и Минск обсудят совместное использование инструментария «мягкой силы», продвижение «традиционных ценностей» и «сбережение исторической памяти». Стороны также скоординируют подходы к выстраиванию отношений с дружественными и недружественными странами.
«На полях» мероприятия главы внешнеполитических ведомств России и Беларуси обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, в том числе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках «союзного государства», — говорится в заявлении.
Там уточняется, что министры поговорят и о международной повестке.