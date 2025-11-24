закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 8:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Беларуси едет в Россию обсуждать «мягкую силу» и «традиционные ценности»

  • 24.11.2025, 8:01
Глава МИД Беларуси едет в Россию обсуждать «мягкую силу» и «традиционные ценности»
Максим Рыженков

Максим Рыженков будет находиться в Москве 2 дня.

Главы МИД РФ и Беларуси Сергей Лавров и Максим Рыженков встретятся в Москве 24 и 25 ноября, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

В пресс-релизе отмечается, что Москва и Минск обсудят совместное использование инструментария «мягкой силы», продвижение «традиционных ценностей» и «сбережение исторической памяти». Стороны также скоординируют подходы к выстраиванию отношений с дружественными и недружественными странами.

«На полях» мероприятия главы внешнеполитических ведомств России и Беларуси обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, в том числе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках «союзного государства», — говорится в заявлении.

Там уточняется, что министры поговорят и о международной повестке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип