Украина и США подготовили обновленный проект мирного соглашения 24.11.2025, 8:22

Стороны договорились продолжить работу над совместными предложениями в координации с Европой.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный проект мирного соглашения. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайтах президента Украины и Белого дома.

23 ноября представители США и Украины обсудили в Женеве американское мирное предложение.

«Переговоры были конструктивными, предметными и уважительными, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира. Обе стороны согласились с высокой продуктивностью консультаций», — говорится в заявлении.

По итогам переговоров стороны подготовили «обновленный и доработанный проект мирного соглашения».

«Украинская делегация еще раз выразила благодарность США и, в частности, лично президенту Дональду Дж. Трампу за непоколебимую преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней», — отмечается в документе.

Стороны договорились в ближайшие дни продолжить «интенсивную работу над совместными предложениями», также будет поддерживаться тесный контакт с европейскими партнерами.

Окончательные решения в рамках проекта мирного соглашения будут приняты президентами Украины и США.

Отметим, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после «самых продуктивных и содержательных» переговоров с украинской стороной в мирный план вносятся изменения. По его словам, уже сейчас существует «качественный документ», сформированный на основе предложений всех ключевых участников процесса.

Рубио также подчеркнул, что любой план должен получить одобрение Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а затем свою позицию должна представить Россия.

