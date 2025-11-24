В Витебске зажгут одну из самых высоких елей в Европе

В Витебске зажгут одну из самых высоких елей в Европе2
- 24.11.2025, 8:26
Названа ее стоимость.
В Витебске в этом году зажгут одну из самых высоких елей в Европе. Об этом сообщили в эфире гостелеканала СТВ.
Как рассказал директор предприятия «Горсвет» Витебска Василий Белоусов, елку сдадут полностью до 1-го декабря, но запуск состоится 12-го.
— Кое-что останется в секрете. Мы хотим удивить витебчан в этом году, — добавил он.
По данным телеканала, в этом году высота елки вместе со звездой побила прошлогодний рекорд и составила 34 метра. На такие масштабы потребовались и соответствующие инвестиции. В частности, на деревья, из которых ее собрали, потратили более 5000 рублей.
Директор предприятия «Витебский Зеленстрой» Валентина Шендюкова уточнила, что «лесной фонд не страдает, он обновляется ежегодно».
— В этом году были установлены 163 живые ели размером от 1 до 9 метров, — пояснила она.