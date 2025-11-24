закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Витебске зажгут одну из самых высоких елей в Европе

2
  • 24.11.2025, 8:26
  • 1,594
В Витебске зажгут одну из самых высоких елей в Европе

Названа ее стоимость.

В Витебске в этом году зажгут одну из самых высоких елей в Европе. Об этом сообщили в эфире гостелеканала СТВ.

Как рассказал директор предприятия «Горсвет» Витебска Василий Белоусов, елку сдадут полностью до 1-го декабря, но запуск состоится 12-го.

— Кое-что останется в секрете. Мы хотим удивить витебчан в этом году, — добавил он.

По данным телеканала, в этом году высота елки вместе со звездой побила прошлогодний рекорд и составила 34 метра. На такие масштабы потребовались и соответствующие инвестиции. В частности, на деревья, из которых ее собрали, потратили более 5000 рублей.

Директор предприятия «Витебский Зеленстрой» Валентина Шендюкова уточнила, что «лесной фонд не страдает, он обновляется ежегодно».

— В этом году были установлены 163 живые ели размером от 1 до 9 метров, — пояснила она.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип