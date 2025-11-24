В США открыли завод по производству перехватчиков для израильского «Железного купола» 24.11.2025, 8:39

Новый завод является частью расширения стратегического сотрудничества между США и Израилем.

В США открыли новый завод по производству перехватчиков для системы противовоздушной обороны Iron Dome, что усилит оборонные возможности Израиля и расширит военно-промышленное сотрудничество между странами.

Об этом сообщает Breaking Defense.

Американская компания Raytheon вместе с израильской Rafael официально запустили производство ракет-перехватчиков в США. Строительство предприятия продолжалось с конца 2023 года, общий объем инвестиций составил 33 млн долларов.

Израиль разместил заказ на перехватчики общей стоимостью 1,25 млрд долларов, финансирование которого обеспечено в рамках американской помощи. Ранее Министерство обороны Израиля заключило «многомиллиардный контракт» с Rafael на поставку новых ракет Tamir.

По словам министра обороны Израиля, контракт существенно укрепит возможности ПВО государства и позволит эффективнее реагировать на угрозы национальной безопасности.

Производство компонентов Iron Dome финансируется за счет пакета помощи США на 8,7 млрд долларов, принятого в апреле 2024 года. Из них 5,2 млрд направлены непосредственно на системы противовоздушной обороны.

Подписание соответствующих документов состоялось в штаб-квартире Минобороны Израиля в Тель-Авиве при участии военного атташе США генерал-майора Аарона Дрейка и представителей израильского оборонного сектора.

Новый завод является частью расширения стратегического сотрудничества между США и Израилем и обеспечит стабильное производство ключевых элементов системы Iron Dome.

