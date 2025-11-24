закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 9:25
В Колумбии подняли первые сокровища с легендарного испанского галеона

  • 24.11.2025, 8:44
  • 2,868
Фото: EPA

Их стоимость достигает миллиардов долларов.

В Колумбии подняли первые сокровища из легендарного испанского галеона San José, затонувшего более 300 лет назад. Об этом 21 ноября сообщил CNN.

Среди найденного – золотые и бронзовые монеты, фарфоровые чашки и корабельная пушка.

Судно затонуло в Карибском море в 1708 году во время войны за испанское наследие, когда британский флот атаковал испанскую эскадру. San José перевозил огромное количество золота, серебра и изумрудов из колоний Южной Америки в испанскую корону. Сейчас общая стоимость груза оценивается в миллиарды долларов.

СМИ пишет, что вокруг галеона продолжается юридический спор между правительством Колумбии и американской компанией Sea Search-Armada, утверждающей, что обнаружила судно еще в 1980-х и претендует примерно на $10 млрд, половину от оценочного клада.

Колумбия настаивает, что обнаружила San José в 2015 году. Власти называют нынешнее поднятие артефактов частью научно-исследовательского проекта, который должен пролить свет на экономическую и политическую историю Европы начала XVIII века. Правительство считает галеон важной частью культурного наследия страны.

Артефакты подняли с помощью подводных роботов. Теперь они пройдут продолжительный процесс консервации и станут объектом археологических исследований.

Исторические документы свидетельствуют, что San José был частью флота Flota de Tierra Firme, который в 1707 году отправился из Перу с большим королевским грузом, но не добрался до Испании.

