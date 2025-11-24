Россияне потеряли в Украине почти 1200 оккупантов, 41 артсистему и более 400 дронов за сутки
- 24.11.2025, 8:55
Данные Генштаба ВСУ.
Россия за сутки потеряла на войне в Украине около 1190 оккупантов. Потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 166 тыс. 450 солдат убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 24 ноября.
Потери российской армии в военной технике составляют:
танков — 11 366 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 23 620 (+5) ед;
артиллерийских систем — 34 626 (+41) ед;
РСЗО — 1 549 (+0) ед;
средств ПВО — 1 248 (+0) ед;
самолетов — 428 (+0) ед;
вертолетов — 347 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 83 769 (+431) ед;
крылатых ракет — 3 981 (+0) ед;
кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
подводных лодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 68 006 (+84) ед;
специальной техники — 4 003 (+0) ед.