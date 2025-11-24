Россияне потеряли в Украине почти 1200 оккупантов, 41 артсистему и более 400 дронов за сутки 24.11.2025, 8:55

Данные Генштаба ВСУ.

Россия за сутки потеряла на войне в Украине около 1190 оккупантов. Потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 166 тыс. 450 солдат убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 24 ноября.

Потери российской армии в военной технике составляют:

танков — 11 366 (+3) ед;

боевых бронированных машин — 23 620 (+5) ед;

артиллерийских систем — 34 626 (+41) ед;

РСЗО — 1 549 (+0) ед;

средств ПВО — 1 248 (+0) ед;

самолетов — 428 (+0) ед;

вертолетов — 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 83 769 (+431) ед;

крылатых ракет — 3 981 (+0) ед;

кораблей / катеров — 28 (+0) ед;

подводных лодок — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 68 006 (+84) ед;

специальной техники — 4 003 (+0) ед.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com