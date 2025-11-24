закрыть
24 ноября 2025, понедельник
Цены на нефть отреагировали на переговоры США и Украины

  • 24.11.2025, 9:06
Brent и WTI потеряли в стоимости.

Цены на нефть снизились в понедельник, продолжая падение на прошлой неделе, из-за вероятности начала переговоров между Россией и Украиной о прекращении войны после встречи американской и украинской делегаций в Женеве.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 14 центов, или 0,22%, до 62,42 доллара за баррель в 01:48 по Гринвичу. Цена нефти West Texas Intermediate снизилась на 15 центов, или 0,26%, до 57,91 доллара за баррель.

Оба эталонных сорта нефти снизились на прошлой неделе примерно на 3% и достигли самого низкого уровня с 21 октября, поскольку участники рынка опасались, что мирное соглашение между Россией и Украиной может привести к отмене санкций против Москвы и заполнению рынка ранее запрещенными поставками.

«Распродажа вызвана преимущественно решительными шагами президента США Дональда Трампа по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, которую рынки воспринимают как быстрый способ разблокирования значительных поставок из РФ», — написал в своей записке аналитик IG Тони Сайкамор.

Он добавил, что шаги в направлении мирного соглашения значительно превосходят краткосрочные ограничения, вызванные санкциями США против «Роснефти» и «Лукойла», которые вступили в силу в пятницу. Санкции заблокировали в море почти 48 миллионов баррелей российской нефти.

