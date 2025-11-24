закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 9:25
Американский сенатор сравнил мирный план Трампа с уступками Гитлеру

  • 24.11.2025, 9:18
Марк Уорнер
Фото: Getty Images

США не должны вознаграждать Путина.

Американский сенатор-демократ Марк Уорнер из штата Вирджиния назвал мирный план президента США Дональда Трампа «исторически плохой сделкой». По его словам, это может сравниться с уступкой премьера Великобритании Невилла Чемберлена немецкому диктатору Адольфу Гитлеру перед Второй мировой войной.

Заместитель председателя Комитета Сената по вопросам разведки сделал это заявление в эфире Fox News.

Он отметил, что этот документ предусматривает «полную капитуляцию Украины».

«Очевидно, что этот план, по крайней мере изначально, был разработан исключительно с учетом позиции России, без учета позиции Украины, — отметил Уорнер. — Сейчас они говорят, что позиция Украины была учтена. Теперь президент снова меняет свое мнение относительно того, есть ли это окончательное предложение. В конце концов, мы все хотим мира, но мы не хотим мира, который вознаграждает глава Кремля Владимира Путина».

