Американский сенатор сравнил мирный план Трампа с уступками Гитлеру 24.11.2025, 9:18

Марк Уорнер

Фото: Getty Images

США не должны вознаграждать Путина.

Американский сенатор-демократ Марк Уорнер из штата Вирджиния назвал мирный план президента США Дональда Трампа «исторически плохой сделкой». По его словам, это может сравниться с уступкой премьера Великобритании Невилла Чемберлена немецкому диктатору Адольфу Гитлеру перед Второй мировой войной.

Заместитель председателя Комитета Сената по вопросам разведки сделал это заявление в эфире Fox News.

Он отметил, что этот документ предусматривает «полную капитуляцию Украины».

«Очевидно, что этот план, по крайней мере изначально, был разработан исключительно с учетом позиции России, без учета позиции Украины, — отметил Уорнер. — Сейчас они говорят, что позиция Украины была учтена. Теперь президент снова меняет свое мнение относительно того, есть ли это окончательное предложение. В конце концов, мы все хотим мира, но мы не хотим мира, который вознаграждает глава Кремля Владимира Путина».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com