Германия выступила против возвращения России в G8

Канцлер ФРГ сделал заявление.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против возвращения России в G8, как это предусмотрено в мирном плане США для Украины.

Об этом сообщает DW.

Он добавил, что другие члены G8 также против возвращения России.

«В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу», — заявил Мерц.

Мерц отметил, что возвращение к формату G8 может быть согласовано только на основе консенсуса.

DW обращает внимание, что накануне такую же точку зрения высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он также заявил, что предпосылок для повторного принятия России в G8 нет.

Россию исключили из G8 в июне 2014 года в ответ на оккупацию Крыма.

Сейчас G7 состоит из США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии. Группа считается клубом государств с самыми развитыми экономиками.

