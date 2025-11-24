Золотые часы пассажира «Титаника» продали за рекордную сумму

Золотые часы пассажира «Титаника» продали за рекордную сумму2
- 24.11.2025, 9:34
На аукционе также продали другие уникальные артефакты.
Золотые карманные часы, которые нашли на теле одного из самых богатых пассажиров «Титаника» Изидора Штрауса, продали на аукционе в Великобритании за рекордные £1,78 млн (свыше €2 млн). Об этом 23 ноября сообщила BBC.
Торги прошли в семейном аукционном доме Henry Aldridge and Son в Уилтшире.
Штраус – американский бизнесмен, политик и совладелец универмага Macy's – погиб вместе с женой Айдой во время крушения лайнера 14 апреля 1912 года. По словам свидетелей, женщина отказалась садиться в спасательную лодку, заявив, что не покинет мужчину. Ее тело так и не обнаружили.
Часы Jules Jurgensen из 18-каратного золота, которые остановились на времени гибели судна – 02.20, хранились в семье Штраусов более века. Они были подарком мужчине на 43-й день рождения и имеют выгравированные инициалы владельца. Правнук Штрауса, Кеннет Холлистер Штраус, ранее отреставрировал механизм.
На аукционе также продали другие уникальные артефакты: письмо Айды Штраус, написанное на бортовой бумаге «Титаника», за £100 тыс. (€113,5 тыс.); список пассажиров – за £104 тыс. (€118 тыс.) и золотую медаль, которую вручили экипажу судна-спасателя RMS Carpathia, – за £86 тыс. (€109 тыс.). Общая сумма продаж составила £3 млн (€3 млн).
Аукционист Эндрю Олдридж подчеркнул, что рекордная цена часов свидетельствует о неугасающем интересе к трагедии «Титаника» и «величественной истории любви» супругов Штраусов.