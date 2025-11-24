Золотые часы пассажира «Титаника» продали за рекордную сумму 2 24.11.2025, 9:34

2,712

На аукционе также продали другие уникальные артефакты.

Золотые карманные часы, которые нашли на теле одного из самых богатых пассажиров «Титаника» Изидора Штрауса, продали на аукционе в Великобритании за рекордные £1,78 млн (свыше €2 млн). Об этом 23 ноября сообщила BBC.

Торги прошли в семейном аукционном доме Henry Aldridge and Son в Уилтшире.

Штраус – американский бизнесмен, политик и совладелец универмага Macy's – погиб вместе с женой Айдой во время крушения лайнера 14 апреля 1912 года. По словам свидетелей, женщина отказалась садиться в спасательную лодку, заявив, что не покинет мужчину. Ее тело так и не обнаружили.

Часы Jules Jurgensen из 18-каратного золота, которые остановились на времени гибели судна – 02.20, хранились в семье Штраусов более века. Они были подарком мужчине на 43-й день рождения и имеют выгравированные инициалы владельца. Правнук Штрауса, Кеннет Холлистер Штраус, ранее отреставрировал механизм.

На аукционе также продали другие уникальные артефакты: письмо Айды Штраус, написанное на бортовой бумаге «Титаника», за £100 тыс. (€113,5 тыс.); список пассажиров – за £104 тыс. (€118 тыс.) и золотую медаль, которую вручили экипажу судна-спасателя RMS Carpathia, – за £86 тыс. (€109 тыс.). Общая сумма продаж составила £3 млн (€3 млн).

Аукционист Эндрю Олдридж подчеркнул, что рекордная цена часов свидетельствует о неугасающем интересе к трагедии «Титаника» и «величественной истории любви» супругов Штраусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com