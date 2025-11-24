закрыть
Золотые часы пассажира «Титаника» продали за рекордную сумму

2
  • 24.11.2025, 9:34
  • 2,712
Золотые часы пассажира «Титаника» продали за рекордную сумму

На аукционе также продали другие уникальные артефакты.

Золотые карманные часы, которые нашли на теле одного из самых богатых пассажиров «Титаника» Изидора Штрауса, продали на аукционе в Великобритании за рекордные £1,78 млн (свыше €2 млн). Об этом 23 ноября сообщила BBC.

Торги прошли в семейном аукционном доме Henry Aldridge and Son в Уилтшире.

Штраус – американский бизнесмен, политик и совладелец универмага Macy's – погиб вместе с женой Айдой во время крушения лайнера 14 апреля 1912 года. По словам свидетелей, женщина отказалась садиться в спасательную лодку, заявив, что не покинет мужчину. Ее тело так и не обнаружили.

Часы Jules Jurgensen из 18-каратного золота, которые остановились на времени гибели судна – 02.20, хранились в семье Штраусов более века. Они были подарком мужчине на 43-й день рождения и имеют выгравированные инициалы владельца. Правнук Штрауса, Кеннет Холлистер Штраус, ранее отреставрировал механизм.

На аукционе также продали другие уникальные артефакты: письмо Айды Штраус, написанное на бортовой бумаге «Титаника», за £100 тыс. (€113,5 тыс.); список пассажиров – за £104 тыс. (€118 тыс.) и золотую медаль, которую вручили экипажу судна-спасателя RMS Carpathia, – за £86 тыс. (€109 тыс.). Общая сумма продаж составила £3 млн (€3 млн).

Аукционист Эндрю Олдридж подчеркнул, что рекордная цена часов свидетельствует о неугасающем интересе к трагедии «Титаника» и «величественной истории любви» супругов Штраусов.

