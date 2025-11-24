Reuters: Зеленский может посетить США на этой неделе 3 24.11.2025, 9:51

1,034

Фото: Getty Images

Планируется встреча президента Украины с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе. Об этом 24 ноября написало Reuters со ссылкой на ознакомленные источники.

По данным агентства, во время визита он обсудит с президентом США Дональдом Трампом самые чувствительные аспекты доработанного рамочного «мирного плана».

Над последним представители Украины и США работали в Женеве. Стороны назвали переговоры по нему «крайне продуктивными» и «конструктивными». Детали обновленного документа они официально не раскрывали, их возможные варианты публиковали СМИ.

В Украине заявили, что продолжат «интенсивную работу» в преддверии дедлайна Трампа. Ранее американский президент объявлял 27 ноября (День благодарения в США) крайним сроком согласования мирного предложения. Однако впоследствии он отметил, что эти сроки могут быть изменены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com