Reuters: Зеленский может посетить США на этой неделе
- 24.11.2025, 9:51
Планируется встреча президента Украины с Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе. Об этом 24 ноября написало Reuters со ссылкой на ознакомленные источники.
По данным агентства, во время визита он обсудит с президентом США Дональдом Трампом самые чувствительные аспекты доработанного рамочного «мирного плана».
Над последним представители Украины и США работали в Женеве. Стороны назвали переговоры по нему «крайне продуктивными» и «конструктивными». Детали обновленного документа они официально не раскрывали, их возможные варианты публиковали СМИ.
В Украине заявили, что продолжат «интенсивную работу» в преддверии дедлайна Трампа. Ранее американский президент объявлял 27 ноября (День благодарения в США) крайним сроком согласования мирного предложения. Однако впоследствии он отметил, что эти сроки могут быть изменены.