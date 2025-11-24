закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 12:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Зеленский может посетить США на этой неделе

3
  • 24.11.2025, 9:51
  • 1,034
Reuters: Зеленский может посетить США на этой неделе
Фото: Getty Images

Планируется встреча президента Украины с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе. Об этом 24 ноября написало Reuters со ссылкой на ознакомленные источники.

По данным агентства, во время визита он обсудит с президентом США Дональдом Трампом самые чувствительные аспекты доработанного рамочного «мирного плана».

Над последним представители Украины и США работали в Женеве. Стороны назвали переговоры по нему «крайне продуктивными» и «конструктивными». Детали обновленного документа они официально не раскрывали, их возможные варианты публиковали СМИ.

В Украине заявили, что продолжат «интенсивную работу» в преддверии дедлайна Трампа. Ранее американский президент объявлял 27 ноября (День благодарения в США) крайним сроком согласования мирного предложения. Однако впоследствии он отметил, что эти сроки могут быть изменены.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип