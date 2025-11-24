Минск засыпало снегом

Минск засыпало снегом9
- 24.11.2025, 9:58
- 6,668
Коммунальщики вышли на борьбу с последствиями воскресного снегопада.
Минское ЖКХ принялось разбирать последствия воскресного снегопада. «Точка» узнала, сколько людей и техники задействовано.
С самого утра во всех районах города организована работа по уборке придомовых территорий от снега и обработке их противогололедными средствами.
«Мы делаем все для того, чтобы ваша дорога на работу, учебу или прогулку была удобной и безопасной!» – заявили в ЖКХ.
В уборке задействованы 82 единицы техники и 1547 рабочих. На дорожки и тротуары было высыпано более 16 тонн песчано-соляной смеси.
Специалисты попросили пешеходов быть внимательными, а автовладельцев — не загромождать дворовые проезды.
Заторов на дорогах также не зафиксировалось. Общественный транспорт следует без задержки.