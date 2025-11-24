Минск засыпало снегом 9 24.11.2025, 9:58

6,668

Коммунальщики вышли на борьбу с последствиями воскресного снегопада.

Минское ЖКХ принялось разбирать последствия воскресного снегопада. «Точка» узнала, сколько людей и техники задействовано.

С самого утра во всех районах города организована работа по уборке придомовых территорий от снега и обработке их противогололедными средствами.

«Мы делаем все для того, чтобы ваша дорога на работу, учебу или прогулку была удобной и безопасной!» – заявили в ЖКХ.

В уборке задействованы 82 единицы техники и 1547 рабочих. На дорожки и тротуары было высыпано более 16 тонн песчано-соляной смеси.

Специалисты попросили пешеходов быть внимательными, а автовладельцев — не загромождать дворовые проезды.

Заторов на дорогах также не зафиксировалось. Общественный транспорт следует без задержки.

