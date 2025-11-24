закрыть
Месси установил уникальный рекорд

2
  • 24.11.2025, 10:09
  • 1,308
Месси установил уникальный рекорд
Лионель Месси
Фото: Getty Images

Аргентинец первым в истории футбола набрал 1300 результативных действий.

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси установил рекорд, первым среди футболистов мира достигнув отметки в 1300 результативных действий за карьеру.

В четвертьфинальном матче плей-офф Главной футбольной лиги против «Цинциннати» нападающий оформил хет-трик голевых передач и забил один мяч.

На счету 38-летнего Месси 896 голов и 404 голевые передачи в 1135 официальных матчах. За «Барселону» футболист сделал 941 результативное действие, за «Пари Сен-Жермен» — 66, за «Интер Майами» — 117, а за сборную Аргентины — 176. В последних девяти матчах отметился 24 результативными действиями (12 голов и 12 передач).

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

