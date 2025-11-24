Битва за Покровск продолжается 24.11.2025, 10:40

Украинские военные сохраняют ограниченное присутствие в Покровске и вокруг него и продолжают контратаки в то время, как россияне пытаются замкнуть Покровско-Мирноградский «карман». Ситуация на Покровском направлении остается «серьезной и динамичной», констатирует Институт изучения войны.

Российские войска продолжают попытки замкнуть окружение Покровско-Мирноградского «кармана», продвигаясь в северной его части. Видеозаписи с подтвержденной геолокацией, обнародованные 22 ноября, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись в северной части Родинского (к северу от Покровска). Дополнительные видеозаписи от 22 ноября зафиксировали, как украинские военные наносят удары по россиянам в северной части Покровска — после того, как оккупанты осуществили очередную инфильтрационную миссию, которая существенно не повлияла на линию контроля, по оценке ISW.

Прокремлевские «военкоры» тем временем утверждают, что российские войска якобы завершают операции по «зачистке» Покровска. Один из них заявил, что оккупанты создали киллзону междуПокровском и Красным Лиманом (село к северу от Мирнограда). Этот «военкор» также утверждал, что российские штурмы в Мирнограде усиливаются, а в город якобы заходят операторы беспилотников, тогда как остальные Покровско-Мирноградской агломерации остается «серой зоной», за которую продолжаются бои.

Комментируя эти заявления, в ISW подчеркивают, что украинские войска продолжают контратаки и сохраняют ограниченное присутствие в Покровске и вокруг города. 23 ноября украинский 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщил, что в центре Покровска продолжаются бои, и что украинские войска мешают оккупантам накопить достаточно сил для продвижения в северную часть города. Украинские десантники также отметили, что россияне понесут максимальные потери «при любых попытках перейти в северную часть города через железную дорогу».

На картах ISW можно увидеть, что вокруг Покровска и Мирнограда уже якобы замкнулась «заявленная» россиянами зона контроля (желтый цвет), тогда как «оцениваемая» самими аналитиками зона контроля или продвижения оккупантов (розовый цвет) — еще нет.

Аналитики ISW также констатируют, что украинские силы осуществляют воздушные операции тактического уровня, направленные против российской логистики, обеспечивающей силы оккупантов под Покровском. В частности Силы спецопераций Украины 23 ноября продемонстрировали удары беспилотников, в результате которых в Покровске было уничтожено «важную вражескую позиция, которая предоставляла значительное тактическое преимущество российской армии на поле боя». «Высоту» на промышленном объекте использовали снайперы противника, которые брали обширный участок территории под огневой контроль. Также, это здание служило точкой накопления личного состава врага", — добавили в ССО.

ISW продолжает оценивать, что российские войска, скорее всего, все же смогут захватить Покровск и Мирноград, хотя сроки и оперативные последствия оккупации этих городов пока остаются неясными, констатируют аналитики. Они предполагают, что Россия, вероятно, попытается использовать окончательный захват Покровска для создания информационного эффекта. В частности РФ таким образом будет распространять ложный нарратив Кремля о том, что победа России на поле боя якобы является неотвратимой.

Однако специалисты ISW продолжают подчеркивать, что победа России на поле боя не является неизбежной, и напоминают: россиянам понадобился 21 месяц, чтобы продвинуться примерно на 40 километров и начать окружать Покровско-Мирноградский «карман». Кампания по захвату остальной территории Донецкой области, включая гораздо более крупный и плотно заселенный пояс городов-крепостей Украины [к ним ISW ранее относил Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск], заняла бы несколько лет тяжелых боев. Начиная с 2022 года и до сих пор российские войска «не продемонстрировали никакой способности быстро окружить, проникнуть или иным образом захватить города размером с те, которые относятся к поясу «городов-крепостей», резюмируют в ISW.

