В Литве заявили о «самой напряженной» ночи из-за метеозондов из Беларуси 9 24.11.2025, 10:45

Некоторые фиксировали в Латвии.

В Литве заявили о «самой напряженной» ночи в ноябре из-за массированного налета воздушных шаров из Беларуси: в результате этого в очередной раз закрывался Вильнюсский аэропорт, а некоторые метеозонды фиксировали в соседней Латвии.

Об этом пишет LRT.

Глава Национального центра кризисного управления (NKVC) Вильмантас Виткаускас заявил, что в течение последних 24 часов Вильнюсский аэропорт дважды приостанавливал работу из-за угрозы контрабандных воздушных шаров из Беларуси.

«У нас была, пожалуй, самая интенсивная ночь за весь ноябрь, поскольку запуск метеорологических шаров начался около 17:00 (23 ноября, – Ред.) из Беларуси и продолжался до 02:00 (24 ноября, – Ред.)», – сказал Виткаускас.

По информации NKVC, было отменено 13 рейсов, а шесть рейсов было перенаправлено в Каунас.

«Более тысячи пассажиров пришлось перевезти из Каунаса в Вильнюс и наоборот. Некоторые пассажиры, которые должны были вылететь из Вильнюса, были перевезены в Каунас и смогли продолжить свое путешествие оттуда», – отметил он.

По его словам, за последние 24 часа воздушные шары, которых было зафиксировано более 40, также были обнаружены в воздушном пространстве Латвии.

По его словам, пока не ясно, как контрабандные воздушные шары попали в воздушное пространство Латвии.

«Важно также отметить, что, вероятно, эта атака распространилась на более широкую географическую территорию, и, по нашей информации, наши латвийские соседи также получили более 30 сигналов на своих радарах», – сказал глава NKVC.

Он подчеркнул, что Беларусь «расширяет свою географию», и теперь это не только национальная проблема, но и региональная.

По словам Виткаускаса, решение о реакции региона должно быть принято в понедельник, 24 ноября.

По состоянию на утро понедельника было найдено шесть воздушных шаров, поиски продолжаются.

