Белорус Егор Шарангович отличился в матче НХЛ и стал ближе к рекорду
- 24.11.2025, 10:50
Форвард «Калгари» обошел Сергея Костицына и догнал Руслана Салея.
В ночь с 23 на 24 ноября прошла очередная серия матчей регулярного чемпионата НХЛ с участием белорусских хоккеистов.
Яркая игра Егора Шаранговича помогла «Калгари» одолеть «Ванкувер», а «Чикаго» не хватило даже яркости Артема Левшунова.
Белорусский форвард «Флэймз» начал встречу во втором звене вместе с Наземом Кадри и Джоэлем Фараби и отметился важной шайбой, пишет «Точка».
На 36-й минуте нападающий удачно сыграл на добивании, оформив четвертый гол канадцев.
Шарангович провел на льду 16:01, из них 3:35 в большинстве и 40 секунд в меньшинстве. В его активе – 1 (1+0) очко, один бросок по воротам и показатель полезности «+2».
Эта шайба стала для него 104-й в карьере НХЛ – он вышел на второе место среди лучших белорусских снайперов, обойдя Андрея Костицына (103).
Лидером остается Михаил Грабовский (125).
Кроме того, форвард достиг отметки 204 очков и сравнялся с Русланом Салеем в списке лучших белорусских бомбардиров.
Также Шарангович оборвал девятиматчевую безголевую серию. В текущем сезоне он набрал 7 (3+4) очков в 20 матчах при полезности «-9».
Белорусское дерби в Чикаго не состоялось
«Колорадо» минимально одолел «Чикаго» в гостевом матче
За «Блэкхокс» матч проводил 20-летний белорусский защитник Артем Левшунов.
Он играл во втором оборонительном звене с Уайаттом Кайзером и отметился несколькими яркими моментами.
В первом периоде Левшунов выдал точную передачу на Илью Михеева, однако тот не реализовал выход один на один.
Защитник провел на льду 20:10, сыграл 2:20 в большинстве, нанес один бросок (еще один – мимо), заблокировал две попытки соперника, совершил силовой прием и перехват, завершив матч с полезностью «0».
В сезоне у Левшунова 11 (0+11) очков в 21 игре и нейтральный показатель полезности.
У «Колорадо» 25-летний белорус Илья Соловьев вновь остался вне заявки – для него это девятый пропущенный матч подряд.
Последний раз защитник выходил на лед 1 ноября против «Сан-Хосе».
В текущем сезоне он провел 9 матчей без набранных очков и с полезностью «-4». Всего на его счету 24 игры и 4 (0+4) балла в НХЛ.
Примечательно, что «Колорадо» одержал победу во всех девяти встречах, которые Соловьев пропускал.