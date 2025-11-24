Белорус Егор Шарангович отличился в матче НХЛ и стал ближе к рекорду 24.11.2025, 10:50

Егор Шарангович

Фото: Getty Images

Форвард «Калгари» обошел Сергея Костицына и догнал Руслана Салея.

В ночь с 23 на 24 ноября прошла очередная серия матчей регулярного чемпионата НХЛ с участием белорусских хоккеистов.

Яркая игра Егора Шаранговича помогла «Калгари» одолеть «Ванкувер», а «Чикаго» не хватило даже яркости Артема Левшунова.

Белорусский форвард «Флэймз» начал встречу во втором звене вместе с Наземом Кадри и Джоэлем Фараби и отметился важной шайбой, пишет «Точка».

На 36-й минуте нападающий удачно сыграл на добивании, оформив четвертый гол канадцев.

Шарангович провел на льду 16:01, из них 3:35 в большинстве и 40 секунд в меньшинстве. В его активе – 1 (1+0) очко, один бросок по воротам и показатель полезности «+2».

Эта шайба стала для него 104-й в карьере НХЛ – он вышел на второе место среди лучших белорусских снайперов, обойдя Андрея Костицына (103).

Лидером остается Михаил Грабовский (125).

Кроме того, форвард достиг отметки 204 очков и сравнялся с Русланом Салеем в списке лучших белорусских бомбардиров.

Также Шарангович оборвал девятиматчевую безголевую серию. В текущем сезоне он набрал 7 (3+4) очков в 20 матчах при полезности «-9».

Белорусское дерби в Чикаго не состоялось

«Колорадо» минимально одолел «Чикаго» в гостевом матче

За «Блэкхокс» матч проводил 20-летний белорусский защитник Артем Левшунов.

Он играл во втором оборонительном звене с Уайаттом Кайзером и отметился несколькими яркими моментами.

В первом периоде Левшунов выдал точную передачу на Илью Михеева, однако тот не реализовал выход один на один.

Защитник провел на льду 20:10, сыграл 2:20 в большинстве, нанес один бросок (еще один – мимо), заблокировал две попытки соперника, совершил силовой прием и перехват, завершив матч с полезностью «0».

В сезоне у Левшунова 11 (0+11) очков в 21 игре и нейтральный показатель полезности.

У «Колорадо» 25-летний белорус Илья Соловьев вновь остался вне заявки – для него это девятый пропущенный матч подряд.

Последний раз защитник выходил на лед 1 ноября против «Сан-Хосе».

В текущем сезоне он провел 9 матчей без набранных очков и с полезностью «-4». Всего на его счету 24 игры и 4 (0+4) балла в НХЛ.

Примечательно, что «Колорадо» одержал победу во всех девяти встречах, которые Соловьев пропускал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com