Крупнейшая нефтяная компания ОАЭ выходит на рынок Европы

2
  • 24.11.2025, 10:54
  • 2,446
Сделка будет закрыта в ближайшие дни.

Министерство экономики и энергетики ФРГ предоставило окончательное разрешение на покупку немецкой химической компании Covestro (бывшая Bayer MaterialScience) государственной нефтегазовой компанией Абу-Даби ADNOC (теперь — XRG PJSC).

Об этом говорится на сайте Covestro. В Covestro заявили, что все условия закрытия сделки выполнены. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.

«С этим важным достижением Covestro и XRG начнут совместный путь к преобразованию химической промышленности с помощью инноваций, цикличности, цифровой трансформации и укрепления ведущей роли в быстрорастущих секторах», — говорится в заявлении.

По информации Reuters, компания из ОАЭ пообещала сохранить ценные разработки и интеллектуальную собственность Covestro в Европе. Компании получили со стороны ЕС условное одобрение сделки, которую оценивают в $14,7 миллиарда.

Эта покупка открывает для ADNOC доступ к передовым химическим технологиям. Covestro производит специальные материалы, используемые ведущими мировыми брендами в производстве автомобилей и смартфонов.

Covestro же заявила, что после закрытия сделки начнет увеличение капитала на 1,17 млрд евро для стратегических инвестиций и дальнейшей реализации своей программы устойчивого развития.

