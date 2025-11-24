Крупнейшая нефтяная компания ОАЭ выходит на рынок Европы

Крупнейшая нефтяная компания ОАЭ выходит на рынок Европы2
- 24.11.2025, 10:54
- 2,446
Сделка будет закрыта в ближайшие дни.
Министерство экономики и энергетики ФРГ предоставило окончательное разрешение на покупку немецкой химической компании Covestro (бывшая Bayer MaterialScience) государственной нефтегазовой компанией Абу-Даби ADNOC (теперь — XRG PJSC).
Об этом говорится на сайте Covestro. В Covestro заявили, что все условия закрытия сделки выполнены. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.
«С этим важным достижением Covestro и XRG начнут совместный путь к преобразованию химической промышленности с помощью инноваций, цикличности, цифровой трансформации и укрепления ведущей роли в быстрорастущих секторах», — говорится в заявлении.
Министерство экономики и энергетики ФРГ предоставило окончательное разрешение на покупку немецкой химической компании Covestro (бывшая Bayer MaterialScience) государственной нефтегазовой компанией Абу-Даби ADNOC (теперь — XRG PJSC). Об этом говорится на сайте Covestro.
В Covestro заявили, что все условия закрытия сделки выполнены. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.
По информации Reuters, компания из ОАЭ пообещала сохранить ценные разработки и интеллектуальную собственность Covestro в Европе. Компании получили со стороны ЕС условное одобрение сделки, которую оценивают в $14,7 миллиарда.
Эта покупка открывает для ADNOC доступ к передовым химическим технологиям. Covestro производит специальные материалы, используемые ведущими мировыми брендами в производстве автомобилей и смартфонов.
Covestro же заявила, что после закрытия сделки начнет увеличение капитала на 1,17 млрд евро для стратегических инвестиций и дальнейшей реализации своей программы устойчивого развития.