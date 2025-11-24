Фронт двойного циклона разделит Беларусь пополам
- 24.11.2025, 11:04
- 3,384
Где прогреет до +10°С?
Белорусов в конце ноября ждут погодные качели. В Telegram-канале Nadvorie рассказали, что после обильных снегопадов и крепких ночных заморозков страну охватит двойной циклон, а его фронт разделит республику пополам. Smartpress.by узнал, где прогреет до +10°С, а где будет уже знакомый белорусам в этом сезоне «минус».
Как фронт разделит Беларусь – температура и осадки
«Недолго снегу в Беларуси лежать», – спрогнозировали синоптики. Уже во вторник, 25 ноября, в Беларусь пойдет воздух из черноморского региона.
В результате страна будет в обширном теплом секторе двойного циклона, рассказали специалисты. Его фронт и разделит Беларусь “примерно пополам”. На северной половине ждем мокрый снег при температуре -1..+1°С, а на южной – теплее с «плюсом» в +3..+5°С.
«На юге Гомельской области чуть ли не +10°С», – спрогнозировали в Telegram-канале Nadvorie.
В среду, 26 ноября, с юга по-прежнему будет идти в республику теплый воздух, а с севера и с северо-запада увеличится перенос холода. По словам синоптиков, через центральную часть Беларуси пройдет очередной активный циклон.
На основной части территории республики при температуре в +2..+6°С польет дождь. А снег ждем только в крайних западных, северо-западных и северных районах Беларуси.
Кстати, по прогнозу Белгидромета, днем 26 ноября столбик термометра покажет в республике -1..+6°С, а по юго-востоку – до +9°С. Компанию плюсовым температурам составят сильные дождь и мокрый снег местами.