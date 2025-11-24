закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 12:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фронт двойного циклона разделит Беларусь пополам

  • 24.11.2025, 11:04
  • 3,384
Фронт двойного циклона разделит Беларусь пополам

Где прогреет до +10°С?

Белорусов в конце ноября ждут погодные качели. В Telegram-канале Nadvorie рассказали, что после обильных снегопадов и крепких ночных заморозков страну охватит двойной циклон, а его фронт разделит республику пополам. Smartpress.by узнал, где прогреет до +10°С, а где будет уже знакомый белорусам в этом сезоне «минус».

Как фронт разделит Беларусь – температура и осадки

«Недолго снегу в Беларуси лежать», – спрогнозировали синоптики. Уже во вторник, 25 ноября, в Беларусь пойдет воздух из черноморского региона.

В результате страна будет в обширном теплом секторе двойного циклона, рассказали специалисты. Его фронт и разделит Беларусь “примерно пополам”. На северной половине ждем мокрый снег при температуре -1..+1°С, а на южной – теплее с «плюсом» в +3..+5°С.

«На юге Гомельской области чуть ли не +10°С», – спрогнозировали в Telegram-канале Nadvorie.

В среду, 26 ноября, с юга по-прежнему будет идти в республику теплый воздух, а с севера и с северо-запада увеличится перенос холода. По словам синоптиков, через центральную часть Беларуси пройдет очередной активный циклон.

На основной части территории республики при температуре в +2..+6°С польет дождь. А снег ждем только в крайних западных, северо-западных и северных районах Беларуси.

Кстати, по прогнозу Белгидромета, днем 26 ноября столбик термометра покажет в республике -1..+6°С, а по юго-востоку – до +9°С. Компанию плюсовым температурам составят сильные дождь и мокрый снег местами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип