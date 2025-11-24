закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 12:42
Бойцы ВСУ взяли в плен четырех оккупантов

2
  • 24.11.2025, 11:25
  • 2,262
Бойцы ВСУ взяли в плен четырех оккупантов

Среди пленных — наемник Путина из Африки.

Бойцы взяли в плен трех россиян и африканца из армии РФ: «Долбо#обы! Я дома должен быть, а из-за вас п#дарасов я здесь!»

В Харьковской области украинские силы территориальной обороны успешно отразили очередную попытку российского штурма. Во время боя бойцы 127-й отдельной бригады ТрО и 247-й отдельной бригады ТрО взяли в плен четырех оккупантов.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети опубликована видеозапись, на которой бойцы как раз разгружают свои «трофеи» из пикапа. Среди задержанных оказался и наемник из Африки, который воевал на стороне российской армии Путина.

«Во время отражения штурма украинские терроборонцы из 127-й ОБрТрО и 247-й ОБТрО взяли в плен группу российских солдат, среди которых был наемник армии Путина из Африки. Синельниково, Харьковская область», - отмечается в комментарии к видео.

