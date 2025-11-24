В Беларуси выставили на торги лошадь «в яблоках» 6 24.11.2025, 11:19

2,962

За животное необычного окраса просят тысячу долларов.

В Беларуси с молотка продают лошадь необычного окраса. Информацию о лоте предоставил gostorg.by.

На продажу выставлена государственная лошадь, которая находится в агрогородке Язно Миорского района. В описании лота — только регистрационный номер животного. Однако по опубликованным фото можно понять, что эта лошадь необычного коричневого цвета с окрасом «в яблоки», который встречается тоже довольно редко.

Аукцион пройдет 23 декабря, стартовая цена - 3025 белорусских рублей (около 1000 долларов в эквиваленте).

Отмечается, что победителем аукциона станет участник, который предложит самую высокую цену или согласится купить лошадь за стартовую цену плюс 5%.

