Девочка из Перу стала матерью в пять лет 7 24.11.2025, 11:30

5,956

Одна из самых необъяснимых медицинских загадок ХХ века.

История Лины Марселы Медины, перуанской девочки, ставшей матерью в возрасте пяти лет, до сих пор вызывает глубокий шок и остается одной из самых необъяснимых медицинских загадок ХХ века.

Спустя 85 лет после ее рождения ученые по-прежнему не могут однозначно объяснить, как это стало возможным. Об этом пишет Daily Star.

События разворачивались в 1939 году, когда мир стоял на пороге Второй мировой войны. В отдаленной андинской деревне пятилетняя Лина начала стремительно набирать вес и жаловаться на боли в животе. Сначала семья обращалась к местным шаманам, которые пытались объяснить происходящее мистическими причинами. Соседи даже предполагали, что девочка могла быть связана с древними культами, приписывая ее состоянию сверхъестественный смысл.

Фото: Daily Star

Когда живот Лины продолжал увеличиваться, ее отец отвез ребенка в больницу. Врачи сначала предположили наличие опухоли, но обследование показало, что девочка находится на седьмом месяце беременности. 14 мая 1939 года Лина Медина родила здорового мальчика весом около 2,7 кг. Роды проводились с помощью кесарева сечения. Малыша назвали Херардо — в честь врача, который принимал роды.

Фото: Daily Star

Позднее медики пришли к выводу, что у Лины было крайне раннее половое созревание: ее репродуктивная система оказалась сформирована в необычно молодом возрасте. Именно это объяснение стало официальной причиной ее способности выносить ребенка, хотя само явление остается уникальным.

В семье мальчика воспитывали как младшего брата Лины. Только в десять лет он узнал правду о своем происхождении. Херардо прожил 40 лет и скончался в 1979 году из-за заболевания костного мозга.

Самый болезненный вопрос, кто стал отцом ребенка, так и остался без ответа. Разные мужчины из окружения семьи в разное время попадали под подозрение, но доказательств против кого-либо не нашли. Никто не был обвинен или осужден.

Издание отмечает, что сегодня неизвестно, жива ли Лина Медина. Если бы она дожила до наших дней, ей было бы 92 года. Несмотря на мировую известность, она избегала внимания прессы и предпочитала не обсуждать свое прошлое.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com